شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأعلى له في أربعة أسابيع أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لشنهد ارتداده للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ 21 من كانون الثاني/يناير أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري حول اقتراح تعديل التعليم في مينيسوتا في مجلس الشئون الهندية في مينيسوتا في سانت بول.

في تمام الساعة 05:55 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.11% إلى مستويات 109.76 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.88، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.66، بينما حقق الأعلى له عند 109.89.

Advertisements

هذا وقد تابعنا في مطلع الأسبوع أعرب محافظ بنك الياباني هاروهيكو كورودا عن كون تفشي فيروس كورونا سيكون من أكبر التحديات التي تواجه اقتصاد بلاده، والتي من شأنها زيادة حالة عدم اليقين، وذلك مع تأكيده بالأمس على أن المركزي الياباني لن يتردد في اعتماد المزيد من التحفيز إذا ما استدعى الأمر ذلك، وجاء تلك التصريحات في أعقاب التقرير التي أفادت عن أول حالة وفاة بالفيروس التاجي وأنه هناك أكثر من 500 حالة مصابة بالفيروس في اليابان.

ويذكر أن وزير الاقتصاد الياباني ياشوتوشي نيشيمورا نوه الجمعة الماضية لكونه يتوقع تباطؤ اقتصاد بلاده خلال الربع الأخير من 2019 وأن يكون أقل مما كان عليه في الربع الثالث الماضي، وذلك مع إرجاءه الأمر إلى قيام الحكومة اليابانية بزيادة الضرائب بالإضافة إلى الإعصار الذي ضرب اليابان مؤخراً، وتطرق أيضا آنذاك لكون تفشي فيروس كورونا في الصين خلال الآونة الأخيرة من شأنه أن يضر بالنمو الاقتصادي لليابان خلال الربع الأول من هذا العام.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 5.1 مقابل 4.8 في كانون الثاني/يناير، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند ما قيمته 75 خلال كانون الثاني/يناير.