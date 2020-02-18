شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العملة الموحدة اليورو للأدنى لها في أربعة أعوام أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ 24 من نيسان/أبريل من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري حول اقتراح تعديل التعليم في مينيسوتا في مجلس الشئون الهنية في مينيسوتا في سانت بول.

في تمام الساعة 05:09 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 1.0831 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0836، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في ثلاثة أعوام عند 1.0823، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0838.

Advertisements

هذا ويتطلع الأسواق للكشف عن قراءة إحصائية مؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد لكل من ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو واقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس تقلص الاتساع في ألمانيا والمنطقة ككل إلى ما قيمته 20.0 و 21.3 مقابل 26.7 و 25.6 على التوالي في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن فعليات اجتماعات وزراء المالية لمنطقة اليورو إكوفين في بروكسل.

ويأتي ذلك عقب ساعات من اجتماعات مجموعة اليورو والتقرير التي تطرقت لكون وزراء المالية للدول الأعضاء في منطقة اليورو بالإضافة إلى مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية ناقشوا وثيقة تدعو لاتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز المالي، وقد نوه بعض المسئولين وفقاً لوكالة رويترز الإخبارية بالأمس إلى أنه من المتوقع أن ينم اعتماد الوثيقة التي قد تؤدي إلى توجه ألمانيا إلى زيادة الإنفاق الحكومي الثلاثاء في بروكسل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 5.1 مقابل 4.8 في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند ما قيمته 75 خلال كانون الثاني/يناير.