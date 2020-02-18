شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الإغلاقات الايجابية– تحليل -18-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر النحاس الصاعد بتقديمه لإغلاقات إيجابية متكررة فوق الدعم الأولي المتمركز عند 2.5500, كذلك ثبات الدعم المحوري المستقر عند 2.5000 يؤكد الاستمرارية الإيجابية لنبقى بانتظار تجميعه لعزم إيجابي جديد ومن ثم لتمتد التداولات نحو 2.650 و 2.6950 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5500 و 2.6500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد