شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتصدى لسلبية ستوكاستيك– تحليل - 18-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بالتصدي مؤخرا لسلبية مؤشر ستوكاستيك والذي يتذبذب قرب مستوى 20 بتقديمه لإغلاقات إيجابية متكررة ضمن محاور القناة الصاعدة بالإضافة إلى ارتكازه فوق الدعم الأولي المتمثل بمستوى 950.00.

لذلك, سنبقى بانتظار تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليساهم ذلك بتجديد المحاولات الصاعدة لحين الوصول نحو 995.00 ومن ثم ليضغط على الحاجز المستقر عند 1025.00.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 950.00 و 995.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد