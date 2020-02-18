الاقتصاد

الباوند مقابل الين يتذبذب فوق الدعم الأولي-تحليل - 18-2-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتذبذب فوق الدعم الأولي-تحليل - 18-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على استقراره ضمن النطاق التصحيحي الصاعد نظرا لثبات الدعم الأولي الممتد نحو 142.10 لهذا اليوم ليدعونا ذلك لانتظار تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليستغل ذلك بالاندفاع نحو 143.80 خلال الفترة القريبة.

 

نكرر التنويه إلى أن محاولة تسلل السعر دون الدعم الحالي فإن ذلك سيلغي النظرة الإيجابية وليبدأ بتشكيل تداولات سلبية قوية قد تدفع به للهبوط نحو 141.20 و  140.25.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.10 و 143.80

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الباوند مقابل الين يتذبذب فوق الدعم الأولي-تحليل - 18-2-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا