شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتذبذب فوق الدعم الأولي-تحليل - 18-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على استقراره ضمن النطاق التصحيحي الصاعد نظرا لثبات الدعم الأولي الممتد نحو 142.10 لهذا اليوم ليدعونا ذلك لانتظار تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليستغل ذلك بالاندفاع نحو 143.80 خلال الفترة القريبة.

نكرر التنويه إلى أن محاولة تسلل السعر دون الدعم الحالي فإن ذلك سيلغي النظرة الإيجابية وليبدأ بتشكيل تداولات سلبية قوية قد تدفع به للهبوط نحو 141.20 و 140.25.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.10 و 143.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد