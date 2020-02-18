شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحافظ على السلبية- تحليل - 18-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقديمه لتداولات سلبية خلال الفترة الأخيرة لنلاحظ اقترابه من الهدف المستقر عند 118.55 ليضغط بذلك على مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي, نتوقع باستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي محاولة تسلل السعر دون الدعم الحالي ليستأنف بذلك تسجيله للأهداف السلبية بانجذابه نحو 117.50 وصولا نحو 116.90 خلال الفترة القادمة.

تكمن مخاطرة تغيير الاتجاه الحالي باندفاع السعر فوق مستوى 119.80 مما يزيد ذلك من فرص تشكيله لتداولات تصحيحية صاعدة قد تدفع به لاختبار مستوى 120.30 قبل تسجيله لأي هدف سلبي جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 119.50 و 117.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط