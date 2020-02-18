شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يخرج عن المسار الهابط- تحليل - 18-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الغاز بتداولات الفترة الأخيرة لضغوط إيجابية قوية لنلاحظ من الرسم المرفق تشكيله لموجه صاعدة قوية متجاوزا بذلك مقاومة القناة الهابطة والمستقرة عند 1.830 وبدأ تسجيله للأهداف الإيجابية بملامسته لمستوى 1.940. نتوقع بتشكيل المقاومة المخترقة للدعم الرئيسي أمام التداولات الصاعدة, وبتقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, استهداف السعر لمستويات إيجابية جديدة بانجذابه نحو 1.983 ومن ثم ليضغط على الحاجز المستقر عند 2.040 خلال الفترة المتوسطة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.870 و 2.040 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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