شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصعد إلى أعلى مستوياته في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياته في أسبوعين اليوم ، يحفزها الطلب على الملاذات الآمنة بعد تحذير من أبل بشأن الإيرادات مما سلط الضوء على التداعيات المالية لوباء فيروس كورونا في الصين.
وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4 % إلى 1586.93 دولار للأوقية (الأونصة) وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن ذروته منذ الثالث من فبراير عند 1587.40 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يصعد إلى أعلى مستوياته في أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.