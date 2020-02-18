الاقتصاد

الذهب يصعد إلى أعلى مستوياته في أسبوعين

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ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياته في أسبوعين اليوم ، يحفزها الطلب على الملاذات الآمنة بعد تحذير من أبل بشأن الإيرادات مما سلط الضوء على التداعيات المالية لوباء فيروس كورونا في الصين.

وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4 % إلى 1586.93 دولار للأوقية (الأونصة) وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن ذروته منذ الثالث من فبراير عند 1587.40 دولار.

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