شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يتأثر بالعزم السلبي – تحليل - 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك ميلاً هابطاً طفيفاً بعد الاقتراب من هدفنا المنتظر عند 0.9836، حيث يتأثر السعر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وقد يرتكز على المتوسط المتحرك 50 قبل محاولة الارتفاع من جديد.

وحتى الآن، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، ويحتاج السعر لاختراق 0.9836 لتأكيد التوجه نحو 0.9945 كمحطة تالية، مع التذكير بأن الفشل بتحقيق الاختراق المطلوب سيجبر السعر على الانخفاض وزيارة مناطق 0.9712 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9770 والمقاومة 0.9860

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد