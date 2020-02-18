شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يبدأ بسلبية – تحليل - 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية جديدة مع افتتاح اليوم، ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 0.6670، بانتظار مزيد من الانخفاض لكسر هذا المستوى وفتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يمتد إلى 0.6560.
مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية تدعم فرص تحقيق الكسر المطلوب، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.6754 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6650 والمقاومة 0.6720
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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