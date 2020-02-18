شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستأنف الانخفاض – تحليل - 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بسلبية ليبتعد عن مستوى 57.36، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستويات 54.65 ثم 53.20 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية التالية.

نشير إلى أن كسر 56.30 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الأهداف المقترحة، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 57.36 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 58.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط