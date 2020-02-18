شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يكمل نموذج سلبي – تحليل - 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط كسراً لدعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتي نعتقد بأنها تشكّل نموذج علم استمراري هابط يدعم فرص عودة السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، ويحتاج السعر لكسر مستوى 51.80 لتأكيد مواصلة الانخفاض خلال الجلسات القادمة.

مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية الآن، وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على ترجيح الميل الهابط اليوم، مع الإشارة إلى أن هدفنا السلبي الأول يتواجد عند 50.00، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بكسر 51.80 سيوقف الاحتمالية السلبية ويقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 53.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط