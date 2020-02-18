شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع بهدوء – تحليل - 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الفضة تداولات اليوم بميل صاعد طفيف في إشارة لتوجه السعر لاستئناف المسار الصاعد، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، تدعمه إشارة التقاطع الإيجابي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار استهداف مستوى 18.38 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.
المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 17.60 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.70 والمقاومة 18.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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