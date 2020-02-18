شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف الارتفاع – تحليل - 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر الذهب تداولات اليوم بميل صاعد جديد ليبتعد عن مستوى 1575.90، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 1611.20 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

الثبات فوق 1575.90 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1575.00 والمقاومة 1605.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد