شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف الارتفاع – تحليل - 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر الذهب تداولات اليوم بميل صاعد جديد ليبتعد عن مستوى 1575.90، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 1611.20 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
الثبات فوق 1575.90 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1575.00 والمقاومة 1605.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يستأنف الارتفاع – تحليل - 18-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.