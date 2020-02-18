الاقتصاد

الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحاول بإيجابية – تحليل - 18-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بإيجابية مع افتتاح اليوم ليتحرك فوق 1.3240 بعد كسره يوم أمس، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي أمام السعر، ليدعم فرص الارتداد هبوطاً واستئناف المسار التصحيحي الهابط.

 

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستويات 1.3270 – 1.3285 والثبات فوقها، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1.3187.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3160 والمقاومة 1.3285

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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