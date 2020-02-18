شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحاول بإيجابية – تحليل - 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بإيجابية مع افتتاح اليوم ليتحرك فوق 1.3240 بعد كسره يوم أمس، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي أمام السعر، ليدعم فرص الارتداد هبوطاً واستئناف المسار التصحيحي الهابط.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستويات 1.3270 – 1.3285 والثبات فوقها، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1.3187.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3160 والمقاومة 1.3285
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحاول بإيجابية – تحليل - 18-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.