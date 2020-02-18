شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يتأثر بالعزم السلبي – تحليل - 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين ميلاً هابطاً طفيفاً ليضغط على المتوسط المتحرك 50، حيث يتأثر السعر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، لكن بما أن السعر فوق 109.33، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، والتي تستهدف مستوى 110.50 مبدئياً.

يجب الانتباه إلى أن كسر 109.33 سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض وزيارة مستوى 108.40 كهدف سلبي أول.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.30 والمقاومة 110.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد