شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني حول المتوسط المتحرك – تحليل - 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حول المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من سلبيته ليظهر تشبع واضح في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه الأول عند 1.3150.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن تجاوز المتوسط المتحرك 50 سيدفع السعر لتحقيق انخفاض لحظي يستهدف اختبار مستوى 1.2920 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2920 والمقاومة 1.3090

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد