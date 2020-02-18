شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ينخفض بهدوء – تحليل - 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية هادئة ليبتعد تدريجياً عن مستوى 1.0860، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.0760 كمحطة تالية.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي تمتد أهدافها لتصل إلى 1.0680 بعد تجاوز المستوى السابق، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.0860 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0750 والمقاومة 1.0900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط