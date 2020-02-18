شكرا لقرائتكم خبر عن البلاد المالية: صندوق الصكوك يستثمر بـ17 إصدارا حكوميا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية، زيد المفرح، إن صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية يستثمر بـ17 إصدارا حكوميا بعائد 3.5% سنويا، وهو يسعى إلى توزيع أرباح شهرية على حاملي الوحدات.

وأكد أن الإدراج يستهدف المستثمرين من الأفراد أو المؤسسات الراغبين في الاستثمار بالصكوك الحكومية.

وبدأ إدراج وتداول وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية خلال جلسة أمس الإثنين في السوق المالية "تداول".

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وأفاد أن الصندوق يتكون من 100 ألف وحدة، وتم تسعير كل وحدة عند 10ريالات عند الطرح، بحسب مقابلة مع "العربية".

وكانت السوق المالية السعودية (تداول)، أعلنت في وقت سابق عن، الشروط والأحكام لصندوق البلاد، الذي يبلغ حجمه 20 مليون ريال.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قد وافقت في أغسطس 2019، على طلب شركة البلاد للاستثمار بطرح وتسجيل وحدات "صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية" بالسوق السعودي.

ويعتبر الصندوق أول صندوق مؤشرات متداول مختص بالصكوك السيادية السعودية، وهو صندوق مفتوح متوافق مع معايير الهيئة الشرعية، بحسب بيان سابق.