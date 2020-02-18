شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية اللجين تبحث إنهاء أعمال دورة مجلس الإدارة في 10 مارس المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دعت شركة اللجين مساهميها لحضور الجمعية العمومية في 10 مارس المقبل، للتصويت على إنهاء أعمال الدورة الحالية لمجلس الإدارة بحيث تنتهي اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة.

وستبحث الجمعية العمومية التصويت على انتخاب أعضاء المجلس من بين الأعضاء المرشحين للدورة الجديدة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة، بحسب بيان الشركة لـ"تداول".

وذكرت الشركة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس "حسب المتطلبات التنظيمية" سيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.

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يشار إلى أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية الماضي للشركة ناقش تعديل المادة 2 من النظام الأساسي والمتعلقة باسم الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 108.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 27.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثالث إلى تحقيق الشركة الزميلة ناتبت صافي خسارة خلال الربع الحالي لعام 2019 بسبب توقف الإنتاج بمصنع ناتبت من أحداث الحريق الذي وقع خلال الربع الأخير من عام 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت اللجين صافي خسائر بلغ 258.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 154 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.