شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة صناعة الورق السعودية يوصي بمقاضاة رئيسها السابق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق بتوصية الجمعية العامة بإنهاء عضوية المهندس حسان بن مريزن عسيري من مجلس الإدارة وإسقاط عضويته كعضو منتدب للشركة.

وبحسب بيان الشركة لـ"تداول" فقد أوصى مجلس إدارتها بإسقاط عضوية حسان عسيري من الشركات التي تمتلكها الشركة السعودية لصناعة الورق وتلك التي تمتلك الشركة حصصا فيها.

وقالت الشركة إنه نظرا لتعارض المصالح لعضو مجلس الإدارة المهندس حسان بن مريزن عسيري بعد قرار فسخ عقده كرئيس تنفيذي للشركة ورفع قضية عليه لاسترداد أموال الشركة خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي".

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وذكرت الشركة أن مجلس الإدارة سيقوم بالدعوة إلى الجمعية العامة في أقرب فرصة لعرض توصيتها وتزويدها بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراتها في أقرب فرصة ممكنة بعد أخذ الموافقات النظامية اللازمة.

وكانت الشركة قد أعلنت عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 7.2 مليون ريال، وذلك بنسبة 7.84% من رأسمال الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 24.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 37.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 16.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 52.6 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.