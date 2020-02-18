شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات النفط الخام السعودي تشهد استقرارا عند 7.4 مليون برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهدت صادرات السعودية من النفط الخام في ديسمبر 2019 استقرارا عند 7.37 مليون برميل يوميا على أساس شهري.

وأفادت بيانات رسمية أن إنتاج المملكة من الخام هبط بواقع 296 ألف برميل يوميا ليبلغ 9.59 مليون برميل يوميا في ديسمبر الماضي، وفقاً لوكالة "رويترز".

Advertisements

وما زالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وحلفاؤها يدرسون خفضاً إضافيا لإنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا بسبب أثر فيروس كورونا على الطلب.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في ديسمبر الماضي على زيادة تخفيضات الإنتاج خلال الربع الأول من 2020.

وتذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال جلسة أمس الإثنين لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ أواخر يناير الماضي متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ الثامن من أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وفي ظلال تقييم الأسواق لانتشار فيروس كورونا.