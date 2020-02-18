شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم سلامة (8050) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بلغت نسبتها 4.78% بما يعادل 0.62 نقطة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ويأتي ارتفاع السهم بعد استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليهاجم مستوى المقاومة 13.52، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 17.54 إلى 9.51).
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم 12.58، ليستهدف مستوى المقاومة 14.47 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.58 مستوى المقاومة 14.47.
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