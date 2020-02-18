شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل صباحي – 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الجزيرة (1020) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 14.46، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 17.66 إلى 12.48)، وذلك بالتزامن مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.55% بما يعادل 0.08 نقطة، أمام استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 14.46، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 15.07 الذي يمثل نسبة 50% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.20 ومستوى المقاومة 15.07.