كهرباء السعودية يتعرض للسقوط الحر – تحليل صباحي – 18-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم كهرباء السعودية (5110) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.24% بما يعادل -0.22 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، واستقراره أدنى مستوى 17.97، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 14.34 إلى 21.6)، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 17.97، ليستهدف مستوى الدعم التالي والقريب منه 17.11 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.11 ومستوى المقاومة 17.97.
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