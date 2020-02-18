شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يتعرض للسقوط الحر – تحليل صباحي – 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم كهرباء السعودية (5110) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.24% بما يعادل -0.22 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، واستقراره أدنى مستوى 17.97، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 14.34 إلى 21.6)، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 17.97، ليستهدف مستوى الدعم التالي والقريب منه 17.11 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.11 ومستوى المقاومة 17.97.