شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء طوكيوم يستفيد من الدعم الإيجابي – تحليل صباحي – 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الانماء طوكيوم (8312) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده في وقت سابق لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتلقى دفعة إيجابية ساعدته على تحقيق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 3.12% بما يعادل 0.40 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما كون دايفرجنس إيجابي بها.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.48، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.48 ومستوى المقاومة 14.80.