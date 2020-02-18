شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للتنمية يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الشرقية للتنمية (6060) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 6.07% بما يعادل 4.40 ريال، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 72.00، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 81.10 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 72.00 ومستوى المقاومة 81.10.