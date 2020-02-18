شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم سبكيم العالمية (2310) على ارتفاع في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 16.00، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.62% بما يعادل 0.10 نقطة، وذلك فيظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبدء توارد الإشارات السلبية من جديد بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تستمر توقعاتنا السلبية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 16.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 14.82.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.66 ومستوى المقاومة 16.84.
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