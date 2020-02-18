شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كيمانول (2001) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 1.37% بما يعادل 0.11 نقطة، وسط الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 8.50، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 7.79.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.79 ومستوى المقاومة 8.50.