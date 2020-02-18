شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الثلاثاء عقب تحذير شركة أبل الأمريكية من أنها لا تتوقع أن تلبي إيراداتها الفصلية بسبب انخفاض المعرض من منتجها الشهير أي-فون على مستوى العالمي وتراجع الطلب الصيني في ظلال تفشي فيروس كورنا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية.

هذا قد أفاد عملاق التكنولوجيا فائقة الجودة أبل من خلال بيان أصدره مساء أمس الاثنين، أنه في الوقت الذي بدأ فيه العمل في الصين، "نشهد عودة أبطأ إلى الظروف الطبيعية مما توقعنا"، مضيفاً أن إمدادات أجهزة أي-فون العالمية ستكون "مقيدة مؤقتاً"، ويذكر أن أبل تصنع معظم أجهزة أي-فون ومنتجاتها في الصين، وقد تسبب الفيروس التاجي في توقف الشركة مؤقتاً عن الإنتاج وإغلاق متاجر بيع التجزئة في الصين والتي أعيد فتح بعضها الأسبوع الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الذي عقد في الرابع من هذا الشهر والذي تم من خلاله تثبيت أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.75% للاجتماع الثالث على التوالي، وتطرق صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي من خلال المحضر إلى أنه بالرغم من كون هناك مبرر للتوسع في خفض الفائدة، إلا أن القرار بالإبقاء عليها يعد لتجنب تشجيع الاقتراض الإضافي وسط ارتفاع أسعار المنازل.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.19% ليخسر 20.05 نقطة ويصل إلى المستوى 1,667.72، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 1.22% ليخسر هو الأخر 285.80 نقطة ويصل إلى المستوى 23,237.44.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.86% ليخسر 35.16 نقطة ويصل إلى المستوى 4,042.26، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.49% ليخسر هو الأخر 14.72 نقطة ويصل إلى المستوى 2,968.90.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 1.30% ليخسر 363.21 نقطة ويصل إلى المستوى 27,596.39، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.47% ليخسر هو الأخر 32.92 نقطة ويصل إلى المستوى 2,209.25.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.27% ليربح 31.72 نقطة ويصل إلى المستوى 11,905.70، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.33% ليخسر 23.30 نقطة ويصل إلى المستوى 7,101.80.