- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الاسترالي للجلسة الرابعة على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ 11 من شباط/فبراير الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب الكشف عن محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري حول اقتراح تعديل التعليم في مينيسوتا في مجلس الشئون الهنية في مينيسوتا في سانت بول.
في تمام الساعة 03:04 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.40% إلى مستويات 0.6687، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6714، بعد أن حقق الزوج الأدنى له في أسبوع عند 0.6684، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6716.
هذا وقد تابعنا كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الذي عقد في الرابع من هذا الشهر والذي تم من خلاله تثبيت أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.75% للاجتماع الثالث على التوالي، وتطرق صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي من خلال المحضر إلى أنه بالرغم من كون هناك مبرر للتوسع في خفض الفائدة، إلا أن القرار بالإبقاء عليها يعد لتجنب تشجيع الاقتراض الإضافي وسط ارتفاع أسعار المنازل.
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 5.1 مقابل 4.8 في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند ما قيمته 75 خلال كانون الثاني/يناير.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع الدولار الاسترالي للجلسة الرابعة على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.