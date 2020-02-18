شكرا لقرائتكم خبر عن "نيكي" يهبط في بداية التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

هبط المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء. ونزل نيكي 0.53 في المئة مسجلا 23398.57 نقطة، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنفس النسبة إلى 1678.87 نقطة

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