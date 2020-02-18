شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: 85% من مستلزمات صناعة الأحذية من الصين والمخزون يكفى ليونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شريف يحيى ، رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية، أن 85% من مستلزمات انتاج صناعة الأحذية فى مصر نستوردها من الصين، والمخزون الحالى يكفى حتى يونيو القادم على أقصى تقدير، لافتا إلى أن استمرار أزمة الصين بسبب تفشى فيروس كورونا ستؤثر على حجم المعروض من الأحذية فى السوق المحلى مع بداية يوليو المقبل.

وأضاف يحيى ، فى تصريح خاص لـ " الخليج 365" ، أن المخزون لدى المصانع المصرية يكفى حتى 4 أشهر قادمة فقط، وأن الدول الأوروبية لا يمكن أن تكون بديل للصين في استيراد مستلزمات انتاج صناعة الأحذية لارتفاع أسعارها ، وأن البديل الحقيقى التى لابد أن تبحث عنه الدولة هي استثمارات أوروبية في السوق المصرية ، خاصة مع وجود مدخلات انتاج وعمالة رخيصة في مصر تؤدى إلى فتح استثمارات جديدة تخدم الصناعة المصرية.

وأوضح، أن حجم المصانع والورش التي تنتج مستلزمات انتاج لصناعة الأحذية في مصر لا تكفى سواء في الكميات المنتجة أو أنواعها، حيث أن هناك مستويات مختلفة من مستلزمات الإنتاج ونستورد من الصين أنواع جيدة لا تصنعها الورش الصغيرة في مصر ، لافتا إلى أن أبرز مستلزمات الإنتاج المستوردة هى النعول ، واللاصقات ، والمواد اللاصقة ، و" الباطس " وهى المادة التي تفصل النعل عن الحذاء .

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وأشاررئيس شعبة الأحذية، إلى أن منتجات الأحذية الصيفية تم الانتهاء من تصنيعها ، وسيتم ضخها في الأٍواق بنهاية موسم الشتاء ، وأن أزمة الصين لن تؤثر على الموسم المقبل من الصيف ، إنما استمرارها سيكون له تأثير على موسم الشتاء المقبل .