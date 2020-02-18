شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول تعويض بعض خسائره – تحليل صباحي – 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليحاول المؤشر تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق المؤشر مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.45% بما يعادل 35.59 نقطة، وذلك في ظل تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 7,800.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 7,589.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,700.00 ومستوى المقاومة 7,924.14.