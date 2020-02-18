شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي ريت يعوض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الراجحي ريت (4340) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 0.65% بما يعادل 0.06 نقطة، ويتحرك السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ولكن تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة بالمدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 9.20، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 8.94.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.06 ومستوى المقاومة 9.55.