شكرا لقرائتكم خبر عن سدكو كابيتال محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سدكو كابيتال (4344) في آخر جلساته، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.72% بما يعادل 0.07 نقطة.

Advertisements

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 9.60، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 10.16.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.60 ومستوى المقاومة 9.96.