شكرا لقرائتكم خبر عن سويكورب وابل ريت يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سويكورب وابل ريت (4345) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.38% بما يعادل 0.03 نقطة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، وسط الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة استقراره دون مستوى 8.00، ليستهدف مستوى الدعم 7.74.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.90 ومستوى المقاومة 8.14.