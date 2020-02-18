شكرا لقرائتكم خبر عن بنيان ريت يظل بدون تغيير – تحليل صباحي – 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم بنيان ريت (4347) على عدم تغيير للجلسة الثانية على التوالي، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 9.80، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 10.30. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.80 ومستوى المقاومة 10.20.

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