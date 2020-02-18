شكرا لقرائتكم خبر عن الخبير ريت يقلص من خسائره – تحليل صباحي – 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الخبير ريت (4348) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 11.24، ارتد منه ارتفاعاً ليقلص بعضاً من خسائره، ويغلق على انخفاض بلغت نسبته -0.87% بما يعادل -0.10 نقطة، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.18، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 11.88.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.18 ومستوى المقاومة 11.70.