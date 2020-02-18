شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع خلال ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين في المنطقة الخضراء عند مستوى 6873 نقطة، في ظل استمرار الأداء السلبي لمؤشر ماكد، حيث مازال يتداول اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان يتراجع مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم 6650 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,862 وبين مستوى المقاومة هو 6,892 نقطة