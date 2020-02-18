شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ منتصف الشهر الماضي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 9709 نقطة، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 9750 نقطة، وهو ما يمهد الطريق أمام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 9450 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9850 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,662 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,756 نقطة