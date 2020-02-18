شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بالتزامن مع عطلة السوق الأمريكي واستقرار الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين الذي يناسب عطلة عيد الرؤساء في الولايات المتحدة فضلا عن استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وسوف تؤجل ببيانات المخزونات النفطية الرسمية بالولايات المتحدة لتصدر يوم الخميس بدلا من الأربعاء فيما سيعلن معهد البترول الأمريكي عن بياناته الأولية يوم الأربعاء.



وفي غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:51 بتوقيت جرينتش عند 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.2 نقطة وأقل مستوى عنند 99.04 نقطة.

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وتقيم الأسواق العالمية التطورات بشأن انتشار فيروس "كورونا" وسط تأكيدات من جانب الصينيين بتباطؤ وتيرة الإصابات كما أعلنت بكين تجربة أدوية جديدة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار "ويست تكساس" بنسبة 0.5% إلى 52.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 52.4 نقطة وأقل سعر عند 51.8 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.4% إلى 57.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 57.7 دولار وأقل سعر عند 56.8 دولار.