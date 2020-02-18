شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي المتحد (AUB) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 334 فلس، في ظل تحرك السهم في نطاق ضيق على المدى القصير ما بين مستوى 330 ومستوى 342 فلس منذ منتصف الشهر الماضي، وسوف يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 333.0 بينما مستوى المقاومة هو 335.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط