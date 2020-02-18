شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (KFIC) يفقد مكاسبه الأحد -تحليل صباحي- 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأحد الماضي، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 53 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 55 فلس، كما نلاحظ ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 48 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 56 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 52.0 بينما مستوى المقاومة هو 53.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط