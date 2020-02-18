شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الأولى للاستثمار (ALOLA) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 36٫30 فلس، الا انه اغلق بدون تغيير عند مستوى 36٫70 فلس، مقتربا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان ترسل السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 35 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 38 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 35.5 بينما مستوى المقاومة هو 37.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط