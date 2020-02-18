شكرا لقرائتكم خبر عن المتكاملة (INTEGRATED) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 569 فلس، ملامسا بذلك خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 540 فلس كمستوى أول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 580 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 566.0 بينما مستوى المقاومة هو 572.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط