شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف ليغلق عند مستوى 809 فلس امس الاثنين، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 811 فلس، مما يعد إشارة سلبية، وفي ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 760 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 840 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 805.0 بينما مستوى المقاومة هو 812.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط