شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلي المتحد (ALMUTAHED) يتداول في اتجاه عرضي -تحليل صباحي- 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى342 فلس، وهو اعلى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، ومازال السهم يتداول في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 333 فلس وبين مستوى 345 فلس، وسوف يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 340.0 بينما مستوى المقاومة هو 343.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد