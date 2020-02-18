شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صكوك القابضة (SOKOUK) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 36٫80 فلس، وذلك بعدما سلسلة من الانخفاضات والتي بداها السهم مع بداية الشهر الحالي، وقد اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي نتوقع ان يدفع بالسهم لأسفل مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم 34 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 38 فلس

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 36.5 بينما مستوى المقاومة هو 37.1 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط