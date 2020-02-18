شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة السلام القابضة (ALSALAM) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 18-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال جلسة امس الاثنين ليغلق عند أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 30٫50 فلس، وذلك بعدما استهل الجلسة

عند مستوى 31٫20 فلس، والذي يقابل عند هذا المستوى خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، وهو ما يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 29 فلس كمستوى أول ثم 25 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 32 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 30.3 بينما مستوى المقاومة هو 31.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط